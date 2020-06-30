شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يضع خطة الأولمبياد بحضور الأجهزة الطبية والفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم اجتماعا مهما للجنة الفنية بالاتحاد لوضع خطة الأولمبياد، وآلية عودة النشاط، غدا الأربعاء، بحضور اللجنة الطبية، والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع وضع ومناقشة تصور عودة النشاط المحلى والدولى، وكذلك تحديد التعليمات الطبية التى ستحددها اللجنة الطبية برئاسة حسن كمال، على أن ينسق مسئولو الاتحاد مع وزارة الشباب والرياضة، وكذلك اللجنة الأولمبية بشأن الخطة التى ستتم مناقشتها، وكذلك الآلية التى سيضعها مسئولو الاتحاد.

كان اتحاد التايكوندو قد قرر الاستعانة بطبيب نفسى للاعبى المنتخب، فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021، ومواجهة التغير النفسى لمعظم اللاعبين بسبب طول فترة التوقف لانتشار فيروس كورونا.

وأكد إيهاب جابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنه تمت الموافقة على الاستعانة بطبيب تغذية للاعبى المنتخب استعدادا للأولمبياد أيضا، لمساعدة اللاعبين على الحفاظ على الأوزان التى يلعبون بها، بجانب الدور الذى يقوم به مخطط الأحمال لمحو أى زيادة فى أوزان اللاعبين خلال فترة التوقف، كما تقرر تشكيل لجنة طبية لمواجهة أزمة وباء كورونا، على أن يترأس اللجنة حسن كمال طبيب الاتحاد، و رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية وعضو اللجنة الطبية العليا لمواجهة كورونا.