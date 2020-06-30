شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مسابقات ناشئى الكاراتيه هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة العليا للمسابقات باتحاد الكاراتيه برئاسة أحمد رضوان عدم إقامة مسابقات تحت 10 و11 و12 سنة، على أن يتم اتخاذ إجراءات استرداد قيمة الرسوم المسددة للاتحاد للفروع التى أكدت مشاركتها فى المنافسات، بعد أن يتم تقديم إيصال التوريد للإدارة المالية بالاتحاد.

وجاء قرار الاتحاد لينتهى الموسم الرياضى لعام 2019 / 2020 بالأسبوع النهائى للدورى الممتاز رجال وسيدات يوم 22 أغسطس المقبل والمقرر إقامته بالقاهرة.

وأرسل اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، خطابا إلى وزارة الشباب والرياضة لإخطارهم ببدء تدريبات منافسات الكاتا بدءا من 1 يوليو المقبل . وجاء في خطاب الاتحاد أن الكاراتيه تنقسم الى قسمين، الكاتا" لعبة غير تلامسية " والكوميتيه، وهى رياضة تلامسية ، ووفقا لقرار الوزارة ببدء الرياضات الغير تلامسيه أول يوليو ، ، فسوف يتم خوض التدريبات وفقا للموعد المحدد ، وطبقا للدليل الارشادى بعودة النشاط الرياضى .

ويعتبر اتحاد الكاراتيه أول اتحاد يطلب إقامة معسكر فى المركز الأولمبى بعد قرار عودة النشاط الرياضى، حيث يستعد الكاراتيه لعدد من البطولات خلال الفترة المقبلة كما قرر اتحاد الكاراتيه إجراء مسحة كورونا للاعبى المنتخب المقرر انتظامهم فى المعسكر الأسبوعى المقرر إقامته بالمركز الأولمبى بالمعادى أول يوليو المقبل، لمدة 4 أيام من كل أسبوع حيث يحضر اللاعبون إلى المركز يوم الأربعاء، ويستمر المعسكر الخميس والجمعة و السبت على أن يغادروا الأحد، وذلك سيكون بشكل أسبوعى.