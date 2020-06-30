شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة تصفيق فى استقبال صالح جمعة بمران الأهلى وكهربا أكثر السعداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران الأهلى الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الثلاثاء، حالة من السعادة والاحتفاء من جانب لاعبى الفريق الأحمر بعودة زميلهم صالح جمعة إلى التدريبات الجماعية للفريق، بعدما صفح السويسرى رينية فاير مدرب الأهلى عنه، معلناً انتهاء التدريبات الفردية لصانع ألعاب الفريق الأحمر في صالة الجيم.

كما ظهرت الساعادة الغامرة على وجه محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى بعودة صالح جمعة، خاصة أن الثنائى ارتبط بعلاقة صداقة قوية خلال فترة التوقف، وحرصا على خوض التدريبات المنزلية معاً فى حظر كورونا.

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صالح جمعة

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة المتنوعة مع بداية المران الصباحى للاعبين، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام، وسامى قمصان مدرب الفريق تدريبات اللاعبين على ثلاث مجموعات متغيرة فى فقرات المران المتنوعة بين الفنية والبدنية، وكان الجهاز الفنى قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذى تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضى.

وانطلق المران فى الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، ويحرص الجهاز الفنى على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

وعقد الجهاز الفنى بالأهلى محاضرة فنية ونظرية للاعبين فى ملعب التتش بالجزيرة قبل بداية المران، وحرص ديفيد سيزا المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعبين في اليوم الأول لخوض المران في مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذى تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضى.