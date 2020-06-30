شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن سلبية المسحة الثانية للاعبيه وجهازه الفنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور شادى السعدنى طبيب الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى إخطاراً من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان يفيد بسلبية المسحة الثانية التى خضع لها أول أمس لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى وكذلك أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.
كان اتحاد الكرة المصري قد قرر خضوع لاعبي فرق الدوري الممتاز وكذا أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لمسحتين طبيتين قبل استئناف تدريباتها استعدادًا لاستكمال بطولة الدوري بعد فترة توقف استمرت لنحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وتأتى تلك المسحات ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذها اتحاد الكرة المصري للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
من ناحية أخرى قاد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تدريبات فريقه الصباحية على ملعب النادى ببورسعيد بعدما أن قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ويقوموا بالتدريب على فترتين صباحية ومسائية لرفع المعدل البدنى بسبب حالة التوقف التى شهدتها مسابقة الدورى منذ منتصف مارس المارس بسبب جائحة كورونا .
ويحاول طارق العشرى استغلال الفترة الحالية فى رفع الحمل البدنى للاعبين قبل الدخول فى المباريات الرسمية المقرر أن تنطلق فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس المقبل.
وقسم العشرى اللاعبين غلى مجموعتين فى إطار التدابير الاحترازية التى يقوم بها كل نادى بعد وصولها من وزارة الشباب والرياضة خوفا من التلامس والعدوى لوباء كورونا.
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