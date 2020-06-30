شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يعقد اجتماعا لمناقشة عدد من الملفات المهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مهماً، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا المهمة داخل القلعة الحمراء، وبحث بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة فى النادى، ويشهد الاجتماع مناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية، بجانب استعراض المقترحات الخاصة بتنمية موارد النادى ودراسة الملفات المتعلقة بها، كما يستعرض المجلس آخر التطورات فى الملف الإنشائى الخاص بالمشروعات التى تجرى على قدم وساق فى الوقت الحالى بفروع النادى المختلفة.

كما يعرض محمود الخطيب رئيس النادى والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة تفاصيل تعاقد النادي الجديد مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على مجلس الإدارة، بعد النجاح في الإبقاء عليه لمدة موسم أخر.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أكد أن عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخري يوم 25 يوليو المقبل ، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية، مشيراً إلى أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول أغسطس لتلك الألعاب.