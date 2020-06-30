شكرا لقرائتكم خبر عن مراوغة صالح وابتسامة أجاى وحراس الأهلى إيد واحدة فى مران الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران النادى الأهلى الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، مشاركة صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى مع زملائه لأول مرة بعد فترة غياب طويلة، بناء على فرمان رينية فايلر المدير الفنى للفريق، وأظهرت صور تدريبات الفريق الأحمر، مراوغة صالح لأليو بادجى مهاجم الفريق مظهراً مهارته. فيما ظهر شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى فى لقطة ودية مع زميله على لطفى، كما ظهر الحراس الأربعة للقلعة الحمراء إكرامى ولطفى والشناوى ومصطفى شوبير يتدربون سوياً.وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة المتنوعة مع بداية المران الصباحى للاعبين، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام، وسامى قمصان مدرب الفريق تدريبات اللاعبين على ثلاث مجموعات متغيرة فى فقرات المران المتنوعة بين الفنية والبدنية، وكان الجهاز الفنى قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذى تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضى.

وانطلق المران فى الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، ويحرص الجهاز الفنى على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية فى التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

وعقد الجهاز الفنى بالأهلى محاضرة فنية ونظرية للاعبين فى ملعب التتش بالجزيرة قبل بداية المران، وحرص ديفيد سيزا المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعبين في اليوم الأول لخوض المران في مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذى تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضى.



اجاي



الاهلي



جيرالدو

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حراس الاهلي



حمدي فتحي



رمضان



شريف اكرامي وعلي لطفي



صالح جمعة



صالح وبادجي



محمد الشناوي