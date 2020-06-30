شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المصرى يخوض تدريباته الصباحية على مجموعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى تدريبات فريقه الصباحية على ملعب النادى ببورسعيد بعدما قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، للتدريب على فترتين صباحية ومسائية لرفع المعدل البدنى بسبب حالة التوقف التى شهدتها مسابقة الدورى منذ منتصف مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

ويحاول طارق العشرى استغلال الفترة الحالية فى رفع الحمل البدنى للاعبين قبل الدخول فى المباريات الرسمية المقرر أن تنطلق فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس المقبل.

وقسم العشرى اللاعبين إلى مجموعتين فى إطار التدابير الاحترازية التى يقوم بها كل نادٍ بعد وصولها من وزارة الشباب والرياضة خوفا من التلامس وعدوى كورونا.

من ناحية أخرى جدد مسئولو بيراميدز مفاوضاتهم مع نظرائهم بالنادى المصرى البورسعيدى من أجل التعاقد مع الفلسطينى محمود وادى، مهاجم الفريق الساحلى، خلال الميركاتو الصيفى المقبل فى ظل رغبة مسئولى بيراميدز فى التعاقد مع لاعبين بأسعار مناسبة واستكمال مسيرة النجاح التى قام بها الفريق منذ موسمين.

ورغم حالة الرفض من جانب طارق العشرى على رحيل أى لاعب من فريقه فى الوقت الحالى، خاصة الثنائى محمود وادى وكريم العراقى والتى ترددت أنباء كثيرة حول رغبة بعض الأندية فى التعاقد معهما، إلا أن مسئولى بيراميدز مازالوا يحاولون رفع المقابل المادى من أجل الحصول على توقيع اللاعب.

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ويرغب مسئولو بيراميدز فى التعاقد مع محمود وادى خاصة أنه سيعامل معاملة اللاعب المحلى نظرا لحصوله على الجنسية المصرية بداية الموسم الحالى، وهو ما يسهل من مشاركته مثل أى لاعب بالدورى.















