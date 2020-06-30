شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يتمسك الزمالك بإلغاء الدورى؟.. رؤية كارتيرون الفنية تضع حجرا للرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال الزمالك يتمسك بموقفه من إلغاء الموسم الكروى، واستئناف النشاط بموسم جديد يعيد فيه كل فريق ترتيب أوراقه، خاصة أن الإصرار على استكمال هذا الموسم من وجهة نظر الزمالك ضغوط أكبر من قدرة الأندية على تحملها.

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وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه قرر بعد اجتماعه الطارئ الأخير عدم استكمال مسابقة الدورى لهذا الموسم بعد التشاور مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

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وكشف رئيس نادى الزمالك أن اجتماع مجلس الإدارة شهد اتخاذ قرار عدم استكمال الدورى بعد الاستماع للرأى الطبى من الدكتور محمد أسامة، وكذلك الفرنسي كارتيرون وأيضا أمير مرتضى المشرف على الكرة والذين اتفقوا على صعوبة العودة واستئناف الدوري في ظل الظروف الحالية.

وحضر اجتماع الزمالك مجلس الإدارة بكامل هيئته وتواجد الفرنسي كارتيرون المدير الفني وأمير مرتضي المشرف على الكرة وأمير عبد العزيز المدرب المساعد والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

بعدها حضر كارتيرون اجتماع المديرين الفنيين مع اللجنة الخماسية وخرج بعدها ليعلن رفضه الاستمرار في الموسم الجاري، كما أصدر حازم إمام وشيكابالا بيانا للمطالبة بالغاء هذا الموسم، بالإضافة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة مستجدات الوضع الراهن بعد اصابة محمد عواد بكورونا.