5 قرارات تنتظرها الكرة المصرية من اجتماع الكاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الكرة المصرية مؤتمر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، والذى سيتم من خلاله الإعلان عن موقف "كاف" من عدد من التساؤلات التى تخص الكرة المصرية، أبرزها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 فى يناير المقبل بالكاميرون وهل ستتم إقامتها فى نفس الموعد أم تأجيلها لموعد آخر بعد توقف المسابقات لمدة تخطت حاجز الـ3 أشهر، وما هو السيناريو الأقرب بسبب تبقى 4 جولات فى مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بعد إلغاء التوقف الدولى فى شهر مارس ويونيو الماضيين بسبب كورونا.
ويرصد الخليج 365 أبرز ما تنتظر الكرة المصرية الإعلان عنه فى مؤتمر الكاف اليوم فى التقرير التالى :
تحديد دورى أبطال أفريقيا
يترقب فريقا الأهلى والزمالك إعلان مؤتمر الكاف عن موعد لقاءات دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الزمالك مع الرجاء المغربى والأهلى مع الوداد المغربى لترتيب الأوراق.
موعد الكونفدرالية
فيما يترقب نادى بيراميدز موعد إقامة لقاءات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يلتقى الفريق السماوى نظيره حوريا كوناكرى.
مصير كأس الأمم الأفريقية
كما تترقب الكرة المصرية مصير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، والتى من المنتظر أن يتم تأجيلها إلى يناير 2022، حيث إنه الاتجاه الأقرب فى الكاف بسبب تعليق نشاط الكرة لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.
نظام القيد الأفريقى
بينما يترقب ناديا الأهلى والزمالك إعلان الكاف عن نظام القيد الأفريقى فى المسابقات الأفريقية الجديدة من أجل ترتيب القوائم الأفريقية فى الأندية وترتيب أولويات الصفقات.
الأجندة الدولية لاستكمال تصفيات أفريقيا
فيما ينتظر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى الإعلان عن الأجندة الدولية الخاصة باستكمال تصفيات كاس الأمم الأفريقية لترتيب الإعداد والمعسكرات.
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