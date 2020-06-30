شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. خالد قمر يعشق المحشى ويحب أحمد زكى والهضبة وسانشيز لاعبه المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى.

نجح خالد قمر فى صناعة تاريخ بالدورى المصرى بداية من مشاركته مع الاتحاد السكندرى ونجاحه فى الحصول على لقب هداف الدورى، بعدما كان بعبعا لأندية القمة، الأمر الذى جعل مسئولى الأهلى والزمالك يحاولون التعاقد معه وهو ما نجح فيه مسئولو الأبيض فى الصفقة الثلاثية الشهيرة بصحبة النيجيرى معروف يوسف وأحمد دويدار.

انتقل خالد قمر للزمالك وشارك بشكل أساسى فترة، ثم رفض دور الموظف بالفريق بعدما جلس فترة على دكة البدلاء ليقرر الرحيل وتتم إعارته لسموحة والاتحاد السكندرى الذى تألق فيهما، ليعود مرة أخرى للفريق الأبيض لمدة موسم يرحل بعدها بشكل نهائى لزعيم الثغر بشكل نهائى ويصبح كبير الهدافين للفريق.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الجلوس مع الأصدقاء ولعب الطاولة والدومينو.

هل تدخل المطبخ.. ما الأكلة التى تتميز فى طبخها؟

للأسف لأ، وأعشق المحشى.

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من نجمك المفضل؟

أحمد زكى.

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب.

لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

ضابط شرطة.

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الاتنين، لأن لكل مناسبة طاقمها الخاص.

ما هى أكثر دولة تفضل زيارتها عن غيرها؟

المالديف.

من هو لاعبك المفضل فى كرة القدم والنادى الذى تشجعه؟

أليكس سانشيز، وأشجع برشلونة.