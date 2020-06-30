شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحدد شروط استقبال الأعضاء ويمنع أصحاب الحرارة المرتفعة من الدخول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان مجموعة من الشروط والضوابط الاحترازية لبدء استقبال الأعضاء بداية من الغد طبقاً للقرار الذى أعلنته وزارة الشباب والرياضة، لإنهاء حالة التوقف التى بدأت فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وأصدر نادى أسوان بياناً جاء كالتالى:

بناءً على قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء بتاريخ 23 يونيو 2020 بشأن إعادة فتح الأندية اعتباراً من 1 يوليو 2020 يرجى تنفيذ هذه التعليمات المهمة التى تتضمن الآتى:

1ـ مواعيد استقبال الأعضاء من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً ولن يسمح بالتواجد نهائياً بعد هذا الموعد

2ـ رجاء إبراز كارنيه العضوية ولن يسمح بالدخول بدون كارنيه العضوية

3ـ مواعيد العمل بإدارة الاشتراكات اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً إلى التاسعة مساءً

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4ـ الالتزام بالمرور من خلال بوابات التعقيم وقياس درجة الحرارة ولن يسمح بدخول النادى لمن تجاوزت حرارة جسمه المعدل فوق الطبيعى

5ـ التزام جميع الأعضاء والعاملين بارتداء الأقنعة الواقية "الكمامات" منذ دخول النادى حتى مغادرته وسيتم إيقاف العضو المخالف عن ارتداء الأقنعة الواقية داخل النادى

6ـ يمنع اصطحاب المرافقين منعاً باتاً منعاً للإحراج

7ـ الالتزام بالجلوس في الأماكن المسموح بها للحفاظ بضمان التباعد الاجتماعي من خلال المسافات الأمنة

8ـ النشاط الرياضي والترفيهي بحمام السباحة والأكاديميات لجميع الألعاب ومدينة الملاهي مازال متوقفاً بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الشباب والرياضة

9ـ تجنب الأماكن المزدحمة ومنع أى تجمعات أو حفلات داخل النادى، ومراعاة المسافات الآمنة والتباعد الجسدى أثناء الدخول أو التحرك داخل النادي والالتزام بالأماكن المحددة من قبل إدارة النادى

10ـ التعليمات والإجراءات الاحترازية بتواجد 25% من الأعضاء المترددين على النادى حفاظاً على سلامتهم.