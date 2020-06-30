هل تؤثر إصابات اللاعبين بكورونا على قرار عودة الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان بعض أندية الدورى الممتاز عن ظهور حالات إيجابية بين اللاعبين بعد إجراء المسحات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا، كما أعلنت الأندية عن ظهور إصابات جديدة بعد المسحة الثانية أيضا، وهو ما جعل التساؤلات تتزايد حول تأثير تزايد الحالات على قرار عودة الدورى.
من جانبه، أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه قبل التجمع لاستئناف الدورى العام سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين، وقال سلطان : "متابعة اللاعبين الطبية فى الفترة المقبلة سيكون أفضل بعد انتظامه مع تدريبات ناديه وابتعاده عن التجمعات الخارجية"، والحالات التى تم اكتشافها بسيطة ويتم عزلها فى المنزل فقط وبشكل عام الإصابات بسيطة ولا تدعو للقلق ولن تؤثر على قرار استئناف الدورى".
وأضاف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه لابد من وصول نتائج مسحات كورونا قبل المباراة بساعات، متابعا "تم التواصل مع كل الأجهزة الطبية للأندية لبدء البروتوكول الطبى على الفور، وهو يتوافق مع بروتوكول منظمة الصحة العالمية والاتحادات الدولية".
وتابع رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة "البروتوكول يتضمن إجراء مسحتين قبل نزول التدريبات ومسحة قبل كل مباراة بـ24 ساعة لكل عناصر اللعبة لنضمن أن كل من هو داخل المستطيل الأخضر غير مصاب".
واستطرد: "لدينا حرص على سرعة سحب العينات، وسحب النتائج قبل المباريات، وقد نضطر إلى تأجيل بعض المباريات حال تأخر ظهور النتائج".
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