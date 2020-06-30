شكرا لقرائتكم خبر عن هل تؤثر إصابات اللاعبين بكورونا على قرار عودة الدورى؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إعلان بعض أندية الدورى الممتاز عن ظهور حالات إيجابية بين اللاعبين بعد إجراء المسحات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا، كما أعلنت الأندية عن ظهور إصابات جديدة بعد المسحة الثانية أيضا، وهو ما جعل التساؤلات تتزايد حول تأثير تزايد الحالات على قرار عودة الدورى.

من جانبه، أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أنه قبل التجمع لاستئناف الدورى العام سيتم عمل مسحات لجميع اللاعبين، وقال سلطان : "متابعة اللاعبين الطبية فى الفترة المقبلة سيكون أفضل بعد انتظامه مع تدريبات ناديه وابتعاده عن التجمعات الخارجية"، والحالات التى تم اكتشافها بسيطة ويتم عزلها فى المنزل فقط وبشكل عام الإصابات بسيطة ولا تدعو للقلق ولن تؤثر على قرار استئناف الدورى".

وأضاف: "من الطبيعى ظهور حالات كورونا فى الأندية سواء فى المسحة الطبية الأولى أو الثانية، واللجنة الطبية توصى بمسحة أسبوعية خلال فترة تدريبات الفريق، ومسحة قبل كل مباراة فى بطولة الدورى".

Advertisements