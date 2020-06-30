شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد عودة حمدى فتحى للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى إن حمدى فتحى، لاعب الفريق الأول للكرة، سيشارك فى المران الجماعى نهاية الأسبوع المقبل، بعد تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى وتجهيزه بشكل نهائى للعودة إلى المشاركة، موضحاً أن حمدى فتحى سيبدأ المشاركة فى المران الجماعى بصورة تدريجية، نهاية الأسبوع المقبل بعد تعافيه من إصابته التى تعرض لها الفترة الماضية.

وتعرض حمدى فتحى لإصابة بقطع فى غضروف الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى وأجرى جراحة فى ألمانيا قبل عدة أشهر ويخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى تمهيدا للعودة، وخاض حمدى فتحى جلسة فى "الجيم" ثم استكمل تدريباته التأهيلية صباح اليوم على هامش مران الفريق الذى انطلق فى الثامنة والنصف صباحاً بملعب التتش.

فى الوقت الذى أكد سيد عبد الحفيظ أن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التى أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادى والجهاز الفنى والإدارى والطبى جاءت سلبية، موضحًا أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء المسحة الطبية الثانية، أمس الأحد، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية مائة بالمائة.

وكان الأهلى قد أجرى مسحة طبية أولى قبل استئناف التدريبات، ثم أجرى مسحة طبية ثانية يوم الأحد، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وجاءت نتيجة المسحتين سلبية تماما، ويحرص النادي الأهلي على اتباع الإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.