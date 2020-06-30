رسميًا.. الأهلي يعلن تجديد عقد فايلر حتى نهاية موسم 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، تجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، لافتًا إلى أنه تقرر عودته إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل لاستكمال مهمته.
وقال توفيق، إن فايلر وقع على عقد جديد مع النادي ينتهي بنهاية آخر مباراة موسم 2020 /2021.
وأضاف مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن هذه هي رغبة فايلر منذ البداية وأكد عليها أكثر من مرة لكنه أرجأ تنفيذها لحين تقييم موقف مواجهة العالم لفيروس كورونا وتقديراً للظروف الخاصة بأسرته والتي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال فترة الحظر.
وشدد على أن القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا وفي مقدمتها استكمال المسابقات الرياضية طمأنت الجميع على أن الوضع في مصر يسير في الاتجاه الصحيح مع اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية لضمان السلامة.
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