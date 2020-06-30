"يبدأ 4 أغسطس".. الليجا تحدد مواعيد ميركاتو الصيف والشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مواعيد سوق الانتقالات الصيفية والشتوية في إسبانيا، بعد تغير مواعيدها الرسمي بسبب فيروس كورونا.

وسيفتح باب الانتقالات الصيفي في إسبانيا بشكل رسمي ابتداءً من 4 أغسطس المقبل على أن ينتهي في 5 أكتوبر 2020.

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أما سوق الانتقالات الشتوي سيبدأ في الفترة من 4 يناير ويغلق في الأول من فبراير عام 2021 القادم.

وتأتي هذه المواعيد الجديدة لسوق الانتقالات في إسبانيا، بسبب تأخر انتهاء الموسم الجاري بعد توقفه لمدة 3 أشهر بسبب وباء كورونا.

ويتبقى 6 أسابيع على انتهاء الدوري الإسباني "الليجا" الذي يتصدر ترتيبه فريق ريال مدريد برصيد 71 بفارق نقطتين على برشلونة الوصيف.