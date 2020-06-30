تقارير: الإمارات تقترب من استضافة مباريات نهائي أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قالت تقارير أفريقية إن دولة الإمارات تقترب من استضافة مواجهات الدور نصف النهائي والنهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية.

وتوقفت المسابقات المحلية والافريقية منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا (كويد 19) التي أصابت العالم بشلل تام.

وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عبر الفيديو لبحث مصير مسابقتي الأندية لهذا الموسم (دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية)، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الافريقية 2021 المقررة في الكاميرون.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "footafrique" وفقًا لمصادر خاصة بها فإن إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات قد تكون الحل النهائي لاستكمال مباريات نصف النهائي والنهائي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وتأهل الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وينتظران مواجهة الوداد والرجاء -على الترتيب-، بينما تأهل بيراميدز إلى نصف نهائي الكونفدرالية وينتظر مواجهة حوريا كوناكري الغيني، أما نهضة بركان فسيلتقي مع حسنية أغادير.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعلن لجنة المسابقات بالكاف قرارها اليوم، بشأن مصير البطولتين بالإضافة إلى مصير بطولة أمم أفريقيا المقبلة 2021.