الأسبوع المقبل.. الأهلي يحدد موعد مشاركة حمدي فتحي في التدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأحمر قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، كما أشار إلى أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سينضم للتدريبات الجماعية الاسبوع المقبل.

وقال عبد الحفيظ، إن الجهاز الفني حدد الخميس والجمعة بداية لراحة سلبية مدتها 48 ساعة لجميع اللاعبين.

وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق سيستأنف تدريباته في الخامسة من مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.

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على الجانب الآخر، قال مدير الكرة بالأهلي إن حمدي فتحي سيشارك في المران الجماعي نهاية الأسبوع المقبل، بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي وتجهيزه بشكل نهائي للعودة إلى المشاركة.

وأوضح مدير الكرة أن فتحي سيبدأ المشاركة في المران الجماعي بصورة تدريجية، نهاية الأسبوع المقبل بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها الفترة الماضية.

وتعرض فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وأجرى جراحة في ألمانيا قبل عدة أشهر ويخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي تمهيدا للعودة.