ساديو ماني: محظوظ باللعب مع محمد صلاح وفيرمينيو

أكد السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، أنه محظوظ باللعب إلى جانب محمد صلاح نجم منتخب مصر وروبيرتو فيرمينيو، حيث إنهما يجعلان الأمور أكثر سهولة داخل الملعب.
قال ماني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي ليفربول، إن الفريق الإنجليزي أكبر من اختزاله في ثلاثية صلاح ومانيوفيرمينيو، مشيرًا إلى أنهم محظوظين باللعب مع بعضهم البعض.
تابع أنه سيعمل على مواصلة بذل أقصى جهد لديه الفترة المقبلة من أجل تطوير مستواه.
والجدير بالذكر أن ساديو ماني سجل 15 هدفًا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم
وكان ماني حصل مع صلاح وأوباميانج مهاجم أرسنال على لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا.
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