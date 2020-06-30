الزمالك يُجري محاولات لعودة سامي الشيشيني إلى منصب المدرب العام

يجري مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، محاولات لعودة سامى الشيشينى المدرب العام إلى منصبه رغم أنه تقدم باستقالته بسبب رفضه العمل فى الوقت الحالى إذا ما تم استئناف مسابقة الدورى خوفاً من ظروف فيروس الحالى إذا ما تم استئناف مسابقة الدورى خوفاً من ظروف فيروس كورونا خصوصاً بعد ما أعلن لاعبو الفريق وكذلك الجهاز الفنى رفضهم استكمال مسابقة الدورى الممتاز. وترددت فى الأيام الماضية عدة أسماء لخلافة الشيشينى منها طارق يحيى ومدحت عبدالهادى وطارق السيد.

لكن هناك اتجاهاً لإقناع الشيشينى بالعودة لتمسك الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كارتيرون به.

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