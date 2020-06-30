يوفنتوس يرفع شعار الفوز والصدارة أمام جنوى الليلة

يرفع فريق يوفنتوس الإيطالى، شعار مواصلة الانتصارات بالدوري الايطالي "الكالتشيو"، عندما يحل ضيفا على جنوى، في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "لويجي فيراريس" بالجولة الـ29 للدوري الإيطالي .

ويتصدر يوفنتوس منفردًا في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة بفارق 4 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثانى برصيد 65 نقطة، فيما يأتي إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

وحصد اليوفى 6 نقاط في الدوري الإيطالي عقب استئناف المسابقة مؤخرا بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار

ويعانى جنوى الذى يحتل المركز السادس عشر في ترتيب الكالتشيو برصيد 26 نقطة، من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، حيث تعادل مع بريشيا في الجولة السابقة بهدفين لكل منهما، سبقها بالسقوط أمام بارما بأربعة أهداف مقابل هدف.

وينتظر يوفنتوس هدية من تورينو الذى يلتقى مع لاتسيو المنافس المباشر لليوفى، في افتتاح منافسات الجولة الـ29 في السابعة والنصف مساء اليوم.

كان لاتسيو الإيطالى، قد حقق فوزا غاليا في الجولة الماضية، بعدما حول تأخره بهدف أمام فيورنتينا إلى انتصار مستحق بهدفين مقابل هدف، على ملعب "الأولمبيكو"، سبقها بالخسارة أمام أتلانتا بنتيجة 3-2. 61 نقطة.وحصد اليوفى 6 نقاط في الدوري الإيطالي عقب استئناف المسابقة مؤخرا بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث تفوق على بولونيا بهدفين دون مقابل، واكتسح ليتشى برباعية دون رد في الجولة الماضية على ملعب "إليانز ستاديوم".ويعانى جنوى الذى يحتل المركز السادس عشر في ترتيب الكالتشيو برصيد 26 نقطة، من تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، حيث تعادل مع بريشيا في الجولة السابقة بهدفين لكل منهما، سبقها بالسقوط أمام بارما بأربعة أهداف مقابل هدف.وينتظر يوفنتوس هدية من تورينو الذى يلتقى مع لاتسيو المنافس المباشر لليوفى، في افتتاح منافسات الجولة الـ29 في السابعة والنصف مساء اليوم.كان لاتسيو الإيطالى، قد حقق فوزا غاليا في الجولة الماضية، بعدما حول تأخره بهدف أمام فيورنتينا إلى انتصار مستحق بهدفين مقابل هدف، على ملعب "الأولمبيكو"، سبقها بالخسارة أمام أتلانتا بنتيجة 3-2.

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