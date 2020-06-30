الزمالك يدعو وزير الرياضة لافتتاح منشآت جديدة بمقر النادي

وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، لزيارة النادى بعد فتح أبوابه لحضور افتتاح المنشآت الرياضية الجديدة.
عقد رئيس نادى الزمالك جلسة مساء أمس الأول الأحدمع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، للاتفاق على تحديد موعد لافتتاح المنشآت الجديدة خلال الفترة المقبلة.
كان رئيس الزمالك أعلن خلال الأيام القليلة الماضية عن الانتهاءمن بعض المنشآت الجديدة داخل القلعة البيضاء ووصفها بالمفاجأة لأعضاء النادى.
وتم التطرق فى الجلسة للحديث عن المنشآت الجديدة، وهى صالات الكاراتيه والجودو، بجانب تطوير 5 ملاعب لناشئى القدم واليد، وصالات لكرة السلة والطائرة، ومسجد جديد على 1200 متر.. حضر الاجتماع أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة.
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