شاهد.. جمال الغندور يُحيي ذكرى ثورة 30 يونيو

أحيا جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، ذكرى ثورة 30 يونيو، التي اندلعت منذ 7 سنوات اعتراضًا على حكم الإخوان. سنوات اعتراضًا على حكم الإخوان. قال الغندور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «٣٠ يونيو ثورة الشعب، أهم وأكبر كارت أحمر فى التاريخ.. طرد الإخوان من حكم مصر... تحيا ثورة المصريين الحقيقية... تحيا مصر» الاجتماعي "فيس بوك": «٣٠ يونيو ثورة الشعب، أهم وأكبر كارت أحمر فى التاريخ.. طرد الإخوان من حكم مصر... تحيا ثورة المصريين الحقيقية... تحيا مصر»

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