أحمد شوبير: الإمارات تقترب من استضافة نهائي أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

قال الإعلامي أحمد شوبير إن دولة الإمارات تقترب من استضافة مواجهات الدور نصف النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، على غرار استضافة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي فبراير الماضي.
من المقرر أن تصدر لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قراراً اليوم، فيما يتعلق بمصير بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية المتوقفين منذ مارس الماضي، كذلك مصير بطولة أمم أفريقيا المقبلة
أكد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، أن مسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، ستنتهيان في أسرع وقت، ومن الوارد أن تتم لقاءات الدور نصف النهائي من مواجهة واحدة بدلاً من مباراتي الذهاب والإياب بسبب الظرف الصحي الراهن.
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