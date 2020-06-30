راحة 48 ساعة للاعبي الأهلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة.
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن الجهاز الفني حدد
وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق سيستأنف تدريباته في الخامسة من مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.
وقرر الجهاز الفني أن تكون تدريبات الفريق من اليوم على مجموعة واحدة بمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحًا، وذلك بعدما تدرب الفريق خلال الأيام الماضية على مجموعتين.
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