الأهلي يحدد موعد عودة حمدي فتحي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق ، سيشارك في المران الجماعي نهاية الأسبوع المقبل، بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي وتجهيزه بشكل نهائي للعودة إلى المشاركة.

وأوضح مدير الكرة أن حمدي فتحي سيبدأ المشاركة في المران الجماعي بصورة تدريجية، نهاية الأسبوع المقبل بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها الفترة الماضية.

تعرض فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وأجرى جراحة في ألمانيا قبل أشهر عدة ويخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي تمهيدًا للعودة.

وخاض حمدي فتحي جلسة في «الجيم» ثم استكمل تدريباته التأهيلية صباح اليوم على هامش مران الفريق.



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