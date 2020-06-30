الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة نيدفيد وسعد سمير

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ثنائي الفريق سعد سمير وكريم نيدفيد، يخوضان برنامجًا خاصًا من العلاج الطبيعي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما قبل عدة أشهر. وأوضح مدير الكرة أن حالة الثنائي مستقرة ويؤديان برنامجًا للعلاج الطبيعي وفقاً لما حدده الطبيب الألماني المعالج لهما. وأضاف أنه يتم التنسيق بشكل مستمر بين الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود والأطباء للمتابعين لحالة كل منهما. الثنائي مستقرة ويؤديان برنامجًا للعلاج الطبيعي وفقاً لما حدده الطبيب الألماني المعالج لهما. وأضاف أنه يتم التنسيق بشكل مستمر بين الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود والأطباء للمتابعين لحالةكل منهما. يذكر أن سعد سمير يؤدي برامجه التأهيلي للتخلص من آثار جراحة وتر أكيليس، بينما يؤدي نيدفيد عملية التأهيل بعد جراحة غضروف الركبة. Advertisements اقرأ أيضًا: كريم نيدفيد يواصل التأهل إنبي: الأهلي لم يطلب ضم أسامة جلال وطلبنا تجديد استعارة محمد شريف وليد هويدي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم مصر المقاصة

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