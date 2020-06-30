موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد المرتقبة اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة مرتقبة من متابعي كرة القدم، بلقاء برشلونة وأتليتكو مدريد، في إطار منافسات الجولة 33 للدوري الإسباني.

يخوض برشلونة المباراة، محتلاً وصافة ترتيب الليجا برصيد 69 نقطة، خلف ريـال مدريد المتصدر برصيد 71 نقطة، فيما يخوض أتليتكو المباراة محتلاً الترتيب الثالث برصيد 58 نقطة.

ومن المقرر إقامة اللقاء على ملعب الكامب نو.

تنطلق اليوم الثلاثاء عدد من

مباريات كرة القدم المهمة على مستوى الدوريات الأوروبية، وتستعرض "الوفد"، مباريات اليوم وتوقيتات إقامتها والقنوات الناقلة لها.



الدوري الإنجليزي:

تنطلق مباراة برايتون ومانشستر يونايتد في تمام التاسعة والربع مساءً، وتذاع على قناة beinsports hd2، وتقام في إطار منافسات الجولة 32 للبريميرليج.

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الدوري الإسباني:

تقام ثلاث مواجهات، الأولى تجمع فريقي ريـال مايوركا وسيلتا

فيجو وتذاع عبر قناةbeinsports hd5، في تمام السابعة والنصف مساءً.

الثانية تجمع ليجانيس وإشبيلية في الموعد ذاته وتذاع عبر قناة beinsports hd6.

أما المواجهة الأخيرة فتجمع برشلونة صاحب الوصافة في الليجا بنظيره أتليتكو مدريد، صاحب الترتيب الثالث، في تمام العاشرة مساءًا، وتذاع عبر قناة beinsports hd1.



الدوري الإيطالي:

مواجهة تورينو ولاتسيو في تمام السابعة والنصف مساءً، وتذاع على قناة beinsports hd4.

مواجهة جنوى ويوفنتوس في تمام العاشرة إلا ربع وتذاع عبر القناة ذاتها.

تأتي هذه المواجهات في إطار منافسات الجولة 29 للدوري الإيطالي.