رياضة | سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد للقاء برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 12:41 مساءً - انت الان تقراء خبر سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد للقاء برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة مضيفه برشلونة مساء اليوم الثلاثاء في قمة مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا". قائمة أتلتيكو مدريد ضمت كلا من :- حراسة المرمى : أدان - أوبلاك Advertisements خط الدفاع : خيمينيز - أرياس - لودي - فيلبي - هيرموسو - تريبيير - ألفارو - سانشيز - ريكارد خط الوسط : توماس بارتي - ساؤول - ليمار - لورينتي - هيريرا - فيتلو - كاراسكو خط الهجوم : جواو فيليكس - ألفارو موراتا - كوريا - سابونجيك - دييجو كوستا.

Advertisements