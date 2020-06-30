رياضة | عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام حمدي فتحي في تدريبات الأهلي الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 12:41 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يكشف موعد انتظام حمدي فتحي في تدريبات الأهلي الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد انتظام حمدي فتحي لاعب الفريق الأحمر في التدريبات الجماعية.

وقال سيد عبد الحفيظ إن حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول للكرة، سيشارك في المران الجماعي نهاية الأسبوع المقبل، بعد تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي وتجهيزه بشكل نهائي للعودة إلى المشاركة.

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وأوضح مدير الكرة أن حمدي فتحي سيبدأ المشاركة في المران الجماعي بصورة تدريجية، نهاية الأسبوع المقبل بعد تعافيه من إصابته التي تعرض لها الفترة الماضية.

وتعرض فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني وأجرى جراحة في ألمانيا قبل عدة أشهر ويخوض المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي تمهيدا للعودة.

وخاض حمدي فتحي جلسة في «الجيم» ثم استكمل تدريباته التأهيلية صباح اليوم على هامش مران الفريق الذي انطلق في الثامنة والنصف صباحاً بملعب التتش