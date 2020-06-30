رياضة | حقيقة مفاوضات النصر مع عسيري لاعب الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 12:41 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات النصر مع عسيري لاعب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى توفيق عسيري والد عبد الفتاح عسيري لاعب نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، وجود مفاوضات بين نجله ونادي النصر تمهيدا للانضمام لصفوفه خلال الفترة المقبلة.

وقال توفيق في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الثلاثاء، إن نجله الذي يدخل الفترة الحرة في عقده مع الأهلي بعد 17 يوما، منح ناديه الأولوية في حال تلبية مطالبه المالية، لكنه طالب أولا بسداد مستحقات سابقة قبل التوقيع على عقد جديد.

وأضاف أن اللاعب يحترم عقده مع الأهلي، كما أن إدارة النصر لم تدخل في مفاوضات معه، مثلما تردد في الفترة الأخيرة.

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وتابع : "ابني ملتزم بعدم الدخول في مفاوضات مع أي ناد إلا بعد دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالتفاوض مع أندية أخرى".

وكان فريق الأهلي يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، وذلك قبل توقف منافسات البطولة في مارس الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تُستأنف منافسات المسابقة في الرابع من أغسطس المقبل، ابتداء من المرحلة الثالثة والعشرين.