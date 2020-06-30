رياضة | الأهلي راحة من التدريبات الخميس والجمعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 12:41 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي راحة من التدريبات الخميس والجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي إن الجهاز الفني حدد الخميس والجمعة بداية لراحة سلبية مدتها 48 ساعة لجميع اللاعبين.

وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق سيستأنف تدريباته في الخامسة من مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.

وقرر الجهاز الفني أن تكون تدريبات الفريق من اليوم على مجموعة واحدة بمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحا، وذلك بعدما تدرب الفريق خلال الأيام الماضية على مجموعتين.

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