رياضة | الأهلي راحة من التدريبات الخميس والجمعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 12:41 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي راحة من التدريبات الخميس والجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة.
وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي إن الجهاز الفني حدد الخميس والجمعة بداية لراحة سلبية مدتها 48 ساعة لجميع اللاعبين.
وأشار مدير الكرة إلى أن الفريق سيستأنف تدريباته في الخامسة من مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.
وقرر الجهاز الفني أن تكون تدريبات الفريق من اليوم على مجموعة واحدة بمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحا، وذلك بعدما تدرب الفريق خلال الأيام الماضية على مجموعتين.
حرص اليوم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تخصيص جانبا من مران الفريق الجماعي اليوم الثلاثاء لإجراء تقسيمة قوية بطول الملعب، وشارك جميع اللاعبين في تقسيمة على شوطين تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام للفريق.
وكان الجهاز الفني قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضي.
وانطلق المران في الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.
وعاد الأهلي للتدريبات الجماعية الأربعاء الماضي، بعد توقف أكثر من ٣ أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.