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والد عسيري لاعب الأهلي السعودي ينفي مفاوضات نجله مع النصر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020

نفى توفيق عسيري والد عبد الفتاح عسيري لاعب نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، وجود مفاوضات بين نجله ونادي النصر تمهيدا للانضمام لصفوفه خلال الفترة المقبلة.

وقال توفيق في تصريحات لصحيفة "" ، اليوم الثلاثاء، إن نجله الذي يدخل الفترة الحرة في عقده مع الأهلي بعد 17 يوما، منح ناديه الأولوية في حال تلبية مطالبه المالية، لكنه طالب أولا بسداد مستحقات سابقة قبل التوقيع على عقد جديد.

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وأضاف أن اللاعب يحترم عقده مع الأهلي، كما أن إدارة النصر لم تدخل في مفاوضات معه، مثلما تردد في الفترة الأخيرة.

وتابع : "ابني ملتزم بعدم الدخول في مفاوضات مع أي ناد إلا بعد دخوله الفترة الحرة التي تسمح له بالتفاوض مع أندية أخرى".

وكان فريق الأهلي يحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة في ترتيب دوري كأس الأمير (الدوري السعودي للمحترفين)، وذلك قبل توقف منافسات البطولة في مارس الماضي بسبب تداعيات انتشار .

ومن المقرر أن تُستأنف منافسات المسابقة في الرابع من أغسطس المقبل، ابتداء من المرحلة الثالثة والعشرين.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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