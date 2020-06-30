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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بينفينتو يتأهل للدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 30 يونيو 2020
حسم نادي بينفينتو تأهله إلى الدوري الإيطالي الممتاز، بعدما تفوق على يوفي ستابيا بهدف نظيف، مساء اليوم الإثنين.
وجاء الفوز على ستابيا ليرفع رصيد بينفينتو إلى النقطة رقم 76 في صدارة ترتيب الدرجة الأولى بفارق 24 نقطة عن كروتوني أقرب ملاحقيه.
ونجح بينفينتو في حسم التأهل قبل نهاية منافسات الدرجة الثانية بسبع جولات، في ظل وجود فارق نقاط سمح له بحسم بطاقة الصعود الأولى مبكرًا.
وحقق الفريق الذي يقوده فيلبو إنزاجي كمدير فني، 23 انتصار وسبعة تعادلات، بينما تلقى هزيمة واحدة فقط خلال المباريات الـ32 التي خاضها حتى الآن.
وسبق لبينفينتو أن شارك في دوري سيريا آ في موسم 2017-2018، قبل أن يهبط مرة أخرى في الموسم الماضي لكنه فشل في الصعود وقتها.
وتتأهل ثلاثة أندية من دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الإيطالي الممتاز، حيث يتنافس عدد كبير من الفرق على البطاقتين المتبقتين.
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