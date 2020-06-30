شكرا لقرائتكم الأهلي يقرر منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات يومي الخميس والجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي إن الجهاز الفني حدد الخميس والجمعة بداية لراحة سلبية مدتها 48 ساعة لجميع اللاعبين، مشيراً إلى أن الفريق سيستأنف تدريباته في الخامسة من مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.
وقرر الجهاز الفني للأهلي أن تكون تدريبات الفريق من اليوم على مجموعة واحدة بمشاركة جميع اللاعبين في الثامنة والنصف صباحا، وذلك بعدما تدرب الفريق خلال الأيام الماضية على مجموعتين.
في الوقت الذي أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي إن جميع عينات مسحة كورونا الثانية التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي أمس جاءت سلبية، موضحًا أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثانية، أمس الأحد، للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية مائة بالمائة.
وكان الأهلي قد أجرى مسحة طبية أولى قبل استئناف التدريبات، ثم أجرى مسحة طبية ثانية أمس الأحد، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، وجاءت نتيجة المسحتين سلبية تماما، ويحرص النادي الأهلي على اتباع الإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل وأثناء التدريبات اليومية داخل النادي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.
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