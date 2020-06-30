شكرا لقرائتكم لماذا يتمسك الزمالك بإلغاء الدورى؟.. رؤية كارتيرون الفنية تضع حجرا للرفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مازال الزمالك تمسك بموقفه من الغاء الموسم الكروي، واستئناف النشاط بموسم جديد يعيد فيه كل فريق ترتيب أوراقه، خاصة أن الاصرار على استكمال هذا الموسم هو من وجهة نظر الزمالك ضغوط أكبر من قدرة الأندية على تحملها.

وأكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن مجلس إدارة ناديه قرر بعد اجتماعه الطارئ الأخير عدم استكمال مسابقة الدوري لهذا الموسم بعد التشاور مع الجهاز الفنى بقيادة الفرنسي كارتيرون والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق .

وكشف رئيس نادي الزمالك، ان اجتماع مجلس الادارة شهد اتخاذ قرار عدم استكمال الدوري بعد الإستماع للرأي الطبى من الدكتور محمد أسامة وكذلك الفرنسي كارتيرون وأيضا أمير مرتضى المشرف على الكرة والذين اتفقوا على صعوبة العودة واستئناف الدوري في ظل الظروف الحالية .

وحضر اجتماع الزمالك اليوم مجلس الإدارة بكامل هيئته وتواجد الفرنسي كارتيرون المدير الفني وأمير مرتضي المشرف على الكرة وأمير عبد العزيز المدرب المساعد والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.

بعدها حضر كارتيرون اجتماع المديرين الفنيين مع اللجنة الخماسية وخرج بعدها ليعلن رفضه الاستمرار في الموسم الجاري، كما أصدر حازم إمام وشيكابالا بيانا للمطالبة بالغاء هذا الموسم، بالإضافة إلى عقد اجتماع طارىء غدا لمناقشة مستجدات الوضع الراهن بعد اصابة محمد عواد بكورونا.

الخليج 365 يستعرض أبرز الأسباب التى تدفع الزمالك للمطالبة بالغاء الموسم:



رؤية كارتيرون يرى الفرنسي بارتيس كارتيرون أنه من الصعب ان تلعب الفرق نصف موسم إصافي على الموسم الجديد، مؤكدا أن استئناف الدوري سيقتل الكرة المصرية لسنوات طويلة، وسيؤثر على لاعبي الأهلي والزمالك معا في المنافسة على دوري أبطال أفريقيا. كارتيرون يشير إلى أن المنتخبات المصرية ستضرر من تلاحم الموسمين وضغط المباريات، موضحا أنه ولا مدير فني وافق على عودة الدوري في اجتماع اليوم باتحاد الكرة، قائلا: "أنه لا يوجد بلد في العالم أصر على عودة الدوري ويتبقي له هذا العدد من المباريات مثلنا، قائلا: "من حديث محمد فضل معنا في الاجتماع اتضح ان قرار عودة الدوري دخل حيز التنفيذ بالفعل". واختتم كارتيرون: "هناك مليون سبب يمنع استكمال الدوري، بينما هناك سبب أو اثنين يصبان في صالح الاستكمال". Advertisements



اصابة عواد ضربت اصابة عواد بالكورونا، كل حسابات عودة الدوري، بعدما أعلن محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، إصابته بفيروس كورونا، منذ قليل، وذلك بصورة رسمية عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث قال:"تحاليل كورونا ايجابي... دعوتكم". ونشر محمد عواد صورة نتائج تحاليله الإيجابية التى تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد عبر ستوري إنستجرام على حسابه الشخصي. رغبة اللاعبين بعد اصابة عواد انفجرت الأزمة، وأصدر الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام بيان جماعي للاعبي الفريق الكروي بنادي الزمالك بصفتهم قائدي الفريق للإعلان عن رفض اللاعبين استكمال مسابقة بعد اصابة عواد انفجرت الأزمة، وأصدر الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام بيان جماعي للاعبي الفريق الكروي بنادي الزمالك بصفتهم قائدي الفريق للإعلان عن رفض اللاعبين استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي خوفا على أرواحهم وأرواح أسرهم بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين.

وذكر اللاعبين في بيانهم الرسمي الذي تم إرساله لمجلس إدارة النادي بقيادة المستشار مرتضى منصور أن الإصابة بفيروس كورونا طالت أحد زملائهم، وهو محمد عواد حارس مرمى الزمالك وليس من الطبيعي أن يقوم اللاعبين بتجاهل الأمر والمشاركة في مسابقة الدوري، وأنهم ينظرون إلى مصالحهم وأسرهم مثلما ينظر البعض لمصلحته الشخصية بعودة الدوري بدون وضع أي اعتبارات لاستمرار تفشي فيروس كورونا.

وأكد اللاعبين في البيان الجماعي على عدم تقبلهم أي ضغوط للموافقة على لعب بطولة الدوري مهما كلفهم الأمر، حتى لو تم اللجوء إلى الجهات الرياضية المسئولة، حيث أن الفيفا أكد على حرية اتخاذ اللاعبين قرارهم بشأن الموافقة على اللعب من عدمها في كل البلاد، وبالتالي من حقهم رفض اللعب لحين تحسن الأوضاع، ولن يتم المجازفة بالأمر بعد إصابة زميلهم محمد عواد.