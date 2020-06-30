شكرا لقرائتكم صالح جمعة لـ بادجي : تعرف تعمل كده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد صالح جمعة لمران الفريق الجماعي من جديد وانطلق مران الأهلى فى الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الجهاز الفني على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

والتقطت عدسات الكاميرات لقطة مهاريه لجمعة في مران اليوم مع مهاجم الفريق بادجي تحت شعار " تعرف تعمل كده" .

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في الوقت الذي قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحراس الأربعة في مران اليوم لتدريب بدني وفني قوي، حيث خاض الحراس الأربعة شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مرانا بدنيا مع مدرب الحراس لمدة 15 دقيقة قبل البدء في التدريبات الفنية، وخصص ميشيل جانبا من تدريبات الحراس لفقرات التصويب والكرات العرضية وتدريبات فنية أخرى تألق خلالها الحراس الأربعة.