شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: 2 ونصف مليون إسترليني قيمة عرض الأهلى لشراء رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي قدم عرضاً مالياً بقيمة 2 ونصف مليون جنية إسترليني لشراء رمضان صبحي صانع ألعاب القلعة الحمراء، وأضاف شوبير عبر برنامجه الإذاعي " ساعة مع شوبير" والذي يقدمه عبر إذاعة أون سبورت: رمضان صبحي لن يلعب في مصر إلا للأهلي ولم يتفاوض مع الزمالك، ومسئولو القلعة الحمراء قدموا عرض بقيمة 2 ونصف مليون استرليني لهدرسفيلد من أجل صم اللاعب ولكن النادي الانجليزي لم يوافق حتى الآن راغبين في زيادة المبلغ إلى 3.5 أو 4 ملايين.
واستطرد شوبير: الأهلي أقصى ما يمكن أن يقدمه 3 مليون استرليني ومازالت المفاوضات جارية، ورمضان من جانبه لا يرغب في العودة إلى هدرسفيلد واللعب في الدرجة الثانية، وهناك عرض إيطالي لضم اللاعب.
وكثّف مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظراؤهم في هيدرسفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلي في حسم مصير اللاعب الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجارى.
ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة لعدة أسباب على رأسها تنفيذ مطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بالاإبقاء على اللاعب، وحتى ينتهي النادي من أحدى الصفقات بشكل رسمي فضلاً عن أن ضم رمضان صبحي سيُحدد مصير صفقات أخرى في مركزه بعدما حصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لكن الخلاف بين الناديين حول المقابل المالي تسبب في عدم حسم الصفقة حتى الأن بشكل رسمي .
ولهذه الأسباب يرغب الأهلي في الإنتهاء من عملية ضم رمضان صبحي نهائياً وتفاوض خلال الأيام الماضية بشأن مطالب النادي الأنجليزي المالية لاسيما وأن الأخير سبق وأعلن أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا أبدت رغبتها في ضم اللاعب من أجل فتح "المزاد" على الصفقة ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة وحاسمة في مصير صفقة رمضان صبحي الذي سبق وأعلن أنه سيبقي في الأهلي لو لم يتلقي عرضاً من دوري قوي في أوروبا.
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