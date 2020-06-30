شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: 2 ونصف مليون إسترليني قيمة عرض الأهلى لشراء رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي قدم عرضاً مالياً بقيمة 2 ونصف مليون جنية إسترليني لشراء رمضان صبحي صانع ألعاب القلعة الحمراء، وأضاف شوبير عبر برنامجه الإذاعي " ساعة مع شوبير" والذي يقدمه عبر إذاعة أون سبورت: رمضان صبحي لن يلعب في مصر إلا للأهلي ولم يتفاوض مع الزمالك، ومسئولو القلعة الحمراء قدموا عرض بقيمة 2 ونصف مليون استرليني لهدرسفيلد من أجل صم اللاعب ولكن النادي الانجليزي لم يوافق حتى الآن راغبين في زيادة المبلغ إلى 3.5 أو 4 ملايين.

واستطرد شوبير: الأهلي أقصى ما يمكن أن يقدمه 3 مليون استرليني ومازالت المفاوضات جارية، ورمضان من جانبه لا يرغب في العودة إلى هدرسفيلد واللعب في الدرجة الثانية، وهناك عرض إيطالي لضم اللاعب.

Advertisements

وكثّف مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع نظراؤهم في هيدرسفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، ودخلت المفاوضات بين الطرفين مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأهلي في حسم مصير اللاعب الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجارى.

ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة لعدة أسباب على رأسها تنفيذ مطلب الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بالاإبقاء على اللاعب، وحتى ينتهي النادي من أحدى الصفقات بشكل رسمي فضلاً عن أن ضم رمضان صبحي سيُحدد مصير صفقات أخرى في مركزه بعدما حصل الأهلى على توقيع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لكن الخلاف بين الناديين حول المقابل المالي تسبب في عدم حسم الصفقة حتى الأن بشكل رسمي .

ولهذه الأسباب يرغب الأهلي في الإنتهاء من عملية ضم رمضان صبحي نهائياً وتفاوض خلال الأيام الماضية بشأن مطالب النادي الأنجليزي المالية لاسيما وأن الأخير سبق وأعلن أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا أبدت رغبتها في ضم اللاعب من أجل فتح "المزاد" على الصفقة ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات هامة وحاسمة في مصير صفقة رمضان صبحي الذي سبق وأعلن أنه سيبقي في الأهلي لو لم يتلقي عرضاً من دوري قوي في أوروبا.