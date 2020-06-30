شكرا لقرائتكم قصة الـ10 ملايين الحائرة بين الزمالك وأحمد الشناوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل نادى الزمالك على قرارا من لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، بإلزام أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز الحالى والزمالك السابق، برد مبلغ 10 ملايين جنيه لمجلس إدارة الزمالك بناء على شكوى الاخير لاتحاد الكرة .

وكان إدارة نادى الزمالك، منذ أكثر من عام بشكوى رسمية للجنة شئون اللاعبين باتحاد كرة القدم، ضد أحمد الشناوي، بسبب حصول الشناوى على 10 ملايين جنيه، قيمة مقدم عقده الذى وقعه مع النادى قبل أن ينتقل إلى نادى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

بداية القصة



عندما جدد الزمالك عقد أحمد الشناوى مع الفريق ودفع له مقدم التعاقد الذى بلغ 10 ملايين جنيه، ليقوم الأبيض ببيع اللاعب لنادى بيراميدز بقيمة 60 مليون جنيه وعدم بقائه مع الفريق وطالبه النادى الأبيض بعدها برد قيمة مقدم التعاقد، خاصة أنه لم يعد لاعبًا فى النادى ووجهة نظرهم أن العقد الجديد أصبح لاغيا وما حصل عليه اللاعب ليس من حقه لكن الشناوى ماطل طوال الفترة الماضية ورفض رد المبلغ، لتدخل علاقة اللاعب والنادى لطريق مسدود.

ليقوم الزمالك بتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب فى لجنة شئون اللاعبين ومطالبة الجبلاية بسرعة التحرك ضد اللاعب وفتح ملف التحقيق معه، وحال عدم رد المبلغ يتجه مسئولو الزمالك إلى التصعيد بشكل أكبر وتقديم شكوى رسمية ضد اللاعب لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم ورفضهم التفريط فى حقهم مع اللاعب نهائيًا.

Advertisements

وجهة نظر الشناوى



يرى الشناوى أن المبلغ الذى حصل عليه وهو 10 ملايين جنيه وقت قيامه بتجديد تعاقده مع الزمالك يتعلق ببعض مستحقات متأخرة له من مواسم سابقة مع الزمالك، بالإضافة إلى باقى مستحقاته عن الموسم الماضى ويصل إجمالى ذلك إلى 5 ملايين جنيه، والباقى متعلق بباقى قيمة عقده الجديد مع الزمالك، ورفض رد المبلغ طوال الفترة الماضية وأكد أنه من حقه مما أدى لفشل الحل الودى بين الطرفين بعدما حصل مسئولو الزمالك على عدة وعود من اللاعب برد المبلغ لكن الأمر باء بالفشل.

قرار ليس نهائيا



وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه يحق لأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز تقديم تظلم على قرار لجنة شئون اللاعبين الأخير بتغريمه 10 ملايين جنيه لصالح ناديه السابق الزمالك، لاسيما وأن القرار هو من الدرجة الأولى وليس نهائى ويحق للاعب الاستئناف عليه فى لجنة التظلمات، مشيرا إلى أنه لا يوجد قرار بإيقاف الحارس من جانب الجبلاية لحين رد المبلغ الذى حصل عليه من الزمالك.

وقررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، إلزام أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز الحالى والزمالك السابق، برد مبلغ 10 ملايين جنيه لمجلس ادارة الزمالك بناء على شكوى الاخير لاتحاد الكرة .

وكان النادى الابيض يدرس التقدم بشكوى للنيابة العامة ضد الحارس كحل نهائي، خاصة أنه مال عام وليس خاصا، والنادى يمتلك جميع الأوراق التى تثبت تقاضى الحارس القيمة المطالب بردها، مثلما حدث فى وقت سابق مع عبد الله السعيد، لاعب الأهلى السابق وأهلى جدة السابق وبيراميدز الحالي.