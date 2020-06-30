شكرا لقرائتكم صالح جمعة يتعهد بالالتزام فى أول مران جماعى للأهلى.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي عهود الالتزام للقلعة الحمراء في أول مران جماعي للاعب مع الفريق الأحمر، بعدما صفح رينية فايلر مدرب الفريق عن اللاعب وسمح له بالتدريب مع زملائه، عقب فترة طويلة من العقوبة بسبب تصريحاته خلال الفترة الماضية.

وقدم صالح جمعة عهود الالتزام حيث تواجد اللاعب مبكراً داخل النادي استعداداً للمران الجماعي الأول له منذ فترة، بعدما خاض تدريبات انفرادية عى مدار الأيام الماضية في صالة الجيم بالنادي الأهلي بفرمان من فايلر.



صالح جمعة (1)



صالح جمعة (2)

انضم المقاولون العرب لسباق المهتمين بخدمات صالح جمعة نجم النادي الأهلي بعد إعلان مدربه عماد النحاس أن اللاعب من ضمن المرشحين بقوة لارتداء قميص الذئاب في الموسم الجديد، وقرر مسئولو الأهلي إعارة صالح جمعة بعد تجديد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لعقده، ورفضه بقاء صالح جمعة داخل النادي في وجوده، وذلك ليس لأسباب فنية ولكن لوجود خلاف سابق بين الطرفيين.

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ويمتلك صالح جمعة في الوقت الحالي عرضين خارجيين أحدهما من الدوري البرتغالي والأخر من الدوري المجري بخلاف امتلاك صانع الألعاب الدولي 3 عروض محلية وهي الاتحاد السكندري وسموحة وأخيرًا المقاولون العرب، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومي منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بالتعليمات، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمر على خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية.

ورفضت لجنة التخطيط بيع صالح جمعة نهائياً ولكنها وافقت على رحيل اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم لأياً من الأندية التي طلبت ضمه لمدة موسم واحد دون أن يشمل العقد بند يمنح النادي المعار اليه صالح جمعة الحق في شرائه حتى يعود مًجدداً للفريق بمجرد انتهاء اعارته.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.