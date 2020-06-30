شكرا لقرائتكم اليوم.. لاعبو الخماسي الحديث يجرون تحاليل كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري مسئولي اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، التحليل الخاص بفيروس كورونا ، اليوم الاثنين لجميع اللاعبين والمدربين ، وفقاً للإجراءات الاحترازية المطلوبة من الاتحاد قبل استئناف عودة النشاط الرياضي غداً الأربعاء ، حيث قام الاتحاد بالتحليل لجميع الموظفين أمس الاثنين .

قرر مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث ، بدأ تدريبات لاعبي المنتخب يوم السبت المقبل، علي ملاعب هيئة استاد القاهرة الدولي، بعد قرار دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستئناف النشاط الرياضي في الأول من يوليو المقبل للألعاب غير التلامسية.

ويحتاج لاعبو الخماسي الحديث ، ملاعب الرماية وحمام السباحة وميدان الفروسية لخوض تدريباتهم استعدادًا للمشاركة في البطولات القادمة والتي قام الاتحاد الدولي لتحديدها.

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وكان الاتحاد المصري للخماسي الحديث قد نظم بطولة اون لاين ، بمشاركة جميع لاعبي الخماسي الحديث من اماكن تواجدهم، استعداداً لعودة النشاط الرياضي بعد توقفه في بداية شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث قرر مجلس إدارة الاتحاد بالتبرع بعائد البطولة إلي إحدى المستشفيات، حيث حدد الاتحاد مبلغ رمزي يصل إلي 50 جنيه للاشتراك في البطولة .

وحدد اتحاد الخماسي الحديث الخطة المتوقعة للاعبين المتأهلين إلي اولمبياد طوكيو 2021 ، حيث تم عرضها علي اللجنة الأولمبية المصرية قبل أن ترسل إلي وزارة الشباب والرياضة.

فيما سلمت اللجنة الأوليمبية المصرية، تقريرا شاملا عن خطة الاتحادات استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، لوفد من وزارة الشباب والرياضة لعرضها علي الوزير أشرف صبحي ، وذلك بعد الجلسات التي عقدتها اللجنة الأولمبية مع الاتحادات الرياضية علي مدار الاسبوعين الماضيين في جلسات مقسمة علي ايام للاطلاع علي خطة كل اتحاد ومتطلباته من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهر للفترة القادمة بخصوص اللاعبين المتأهلين واللاعبين الوارد تأهلم الي الاولمبياد ، لتحديد المقابل المادي المطلوب لصرف الدعم المنتظر من الوزارة للصرف علي الخطة البديلة للاتحادات بعد عودة النشاط الرياضي المحلي والدولي خلال الفترة المقبلة بعد توقفهم لمدة تزيد عن شهرين بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد .

اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عاما.