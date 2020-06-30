شكرا لقرائتكم اتحاد السباحة يجتمع مع الأندية للإعلان عن مواعيد المسابقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة اتحاد السباحة، برئاسة المهندس ياسر إدريس، جلسة مع جميع الأندية اليوم الثلاثاء بمقر اللجنة الأولمبية المصرية للإعلان عن مواعيد المسابقات الخاصة بالاتحاد خلال الفترة المقبلة، بعد قرار عودة النشاط الرياضى غداً الأربعاء ، حيث كان المفترض أن يعقد الاجتماع أمس الاثنين ولكن تم تأجيله 24 ساعة.

وعقد مجلس إدارة اتحاد السباحة اجتماعاً في الأسبوع الماضي مع اللجنة الطبية الخاصة بالاتحاد، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، لمناقشة كيفية عودة النشاط الرياضى وحسم موقف المسابقات الخاصة بالاتحاد فى هذا الموسم، سواء بالاستكمال بعض المسابقات وإلغاء البعض.

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وكشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية فى الخطة الكاملة التى وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

يذكر أن ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، عضوى اللجنة الأولمبية المصرية، طرحا خلال الاجتماع الأخير للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وبحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مشروع للتأمين الشامل على جميع المدربين فى جميع الاتحادات الرياضية فى ظل الظروف الراهنة التى يعيشها العالم بسبب تفشى فيروس كورونا.