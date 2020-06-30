شكرا لقرائتكم مران الأهلي.. تقسيم لاعبي الأحمر إلى 3 مجموعات رغم التدريب في توقيت واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة المتنوعة مع بداية المران الصباحي للاعبين والذي انطلق على ملعب التتش بالجزيرة، وقاد ديفيد سيزا المدرب العام، وسامي قمصان مدرب الفريق تدريبات اللاعبين على ثلاث مجموعات متغيرة في فقرات المران المتنوعة بين الفنية والبدنية، وكان الجهاز الفني قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضي.

وانطلق المران في الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة ، ويحرص الجهاز الفني على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

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وعقد الجهاز الفني بالأهلي محاضرة فنية ونظرية للاعبين في ملعب التتش بالجزيرة قبل بداية المران، وحرص ديفيد سيزا المدرب العام، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الحديث مع اللاعبين في اليوم الأول لخوض المران في مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضي

وشهد المران مشاركة صالح جمعة لاعب وسط الفريق في تدريبات الفريق الجماعية ، بعدما خاض صالح جمعة برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.