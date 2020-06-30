شكرا لقرائتكم تعرف على سر توقيع دونجا على عقود الزمالك رغم إرتباطه مع بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، عن السبب الحقيقى وراء قيام نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول، بالتوقيع لمدة 4 سنوات لنادى الزمالك، رغم إرتباطه بعقد مازال ساريًا مع الفريق السماوى حتى موسم 2023 / 2024، ولم ينتظر اللاعب لحين دخول مسئولو الأبيض فى مفاوضات رسمية مع إدارة ناديه من أجل الحصول على خدماته بالطريقة القانونية.

أوضح المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن الخلافات بين دونجا وعمرو بسيونى مدير لجنة التعاقدات بالنادى، هى السر وراء قيام اللاعب بالتوقيع للزمالك، حيث حدثت مشادة كلامية بين الثنائى منذ ما يقرب من 10 أيام، وقال مدير التعاقدات للاعب: "مش عايز تهليل، لو معاك عرض روح هاته، لكن هتفضل كل شوية تقولي عرض اسباني وشوية زمالك، أنا مش عايز كلام كتير، وأى لاعب فى الفريق عنده عرض يتفضل يجيبه".

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وأضاف المصدر فى تصريحاته، أن مشادة عمرو بسيونى أثارت غضب دونجا، ومن المتوقع بنسبة كبيرة جدًا أن تكون من ضمن الأسباب التى دفعت اللاعب للإقبال على التوقيع للزمالك رغم ارتباطه بعقد مازال ساريًا مع بيراميدز.

وأكد المصدر، أن إدارة بيراميدز لم تتلقى أى عروض رسمية من الزمالك أو أى فريق أخر فى الوقت الحالى لضم نبيل عماد دونجا.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.