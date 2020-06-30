شكرا لقرائتكم شوبير: الإمارات تقترب من استضافة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح الإعلامي أحمد شوبير، فريق بيراميدز للتتويج ببطولة الكونفدرالية في النسخة القائمة، مشيراً إلى قوة الفريق السماوي رغم عدم امتلاكه شعبية كبيرة، ولكنه يضم مجموعة كبيرة من النجوم، وأضاف شوبير عبر برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير" والذي يقدمه عبر إذاعة أون سبورت: بيراميدز هو أقرب المرشحين للفوز بكأس الكونفدرالية في الموسم الجاري رغم عدم امتلاكه شعبية كبيرة ولكنه يمتلك كتيبة كبيرة من النجوم.

أضاف شوبير: الإمارات هي الأقرب لاستضافة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في حالة لم يتم لعب البطولتين ذهاباً وإياباً بشكل طبيعي بسبب التخوفات من كورونا، وذلك على غرار استضافة الدوحة لكأس السوبر الأفريقي في وقت سابق، وفي هذه الحالة سيتم خوض المباريات وتحديد البطل خلال 5 أيام عبر مباراة واحدة بدلا من مباراتي الذهاب والإياب في كل دور.

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في سياق متصل، يترقب اليوم الثلاثاء مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مؤتمر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – والذى سيتم من خلاله الإعلان عن موقف "كاف" من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 فى يناير المقبل بالكاميرون وهل سيتم إقامتها فى نفس الموعد أم تأجيلها لموعد آخر بعد توقف المسابقات لمدة تخطت حاجز الـ3 أشهر، أم سيتم تأجيلها لموعد آخر، وهو السيناريو الأقرب بسبب تبقي 4 جولات فى مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بعد إلغاء التوقف الدولي فى شهر مارس ويونيو الماضيين بسبب كورونا.

ويسود اتجاه قوي داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون لمدة عام لصعوبة إقامتها فى شهر يونيو بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية وأيضًا بطولة أمريكا الجنوبية، ثم يعقبها أوليمبياد طوكيو فى شهر يوليو 2021 ، وبالتالي سيتم ترحيل البطولة لمدة عام لتقام فى 2022 فى شهر يناير بالكاميرون.

وينتظر اتحاد الكرة تحديد كاف مواعيد البطولات الأفريقية الأخري مثل دوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية من أجل تحديد موعد استئناف بطولة الدوري والذى سيكون فى الفترة من 10 إلى 15 أغسطس ، ونفس الأمر للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري و المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب من أجل الإعلان عن مواعيد معسكراتهم بناء على مواعيد الأجندة الدولية التى سيحددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فى اجتماع اليوم.