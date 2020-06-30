شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: برنامج علاج طبيعي لتأهيل سعد سمير وكريم نيدفيد في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، إن ثنائي الفريق سعد سمير وكريم نيدفيد، يخوضان برنامجا خاصا من العلاج الطبيعي خلال الفترة الحالية للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما قبل عدة أشهر، موضحاً أن حالة الثنائي مستقرة ويؤديان برنامجا للعلاج الطبيعي وفقاً لما حدده الطبيب الألماني المعالج لهما.

وأضاف عبد الحفيظ أنه يتم التنسيق بشكل مستمر بين الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود والأطباء للمتابعين لحالة كل منهما، يذكر أن سعد سمير يؤدي برامجه التأهيلي للتخلص من آثار جراحة وتر أكيليس، بينما يؤدي نيدفيد عملية التأهيل بعد جراحة غضروف الركبة.

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وكان الجهاز الفني قد قرر خوض المران ابتداء من اليوم على مجموعة واحدة بدلاً من نظام المجموعتين الذي تدرب عليه الفريق طوال الأيام الماضية منذ عودة التدريبات صباح الأربعاء الماضي، وانطلق المران في الثامنة والنصف صباحا على ملعب التتش بالجزيرة ، وحرص الجهاز الفني على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في التدريبات من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

وشهد المران مشاركة صالح جمعة لاعب وسط الفريق في تدريبات الفريق الجماعية ، بعدما خاض صالح جمعة برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.