شكرا لقرائتكم مفاجأة.. صالح جمعة يعود لتدريبات الأهلي مع إيقاف التنفيذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، صدمة جديدة، رغم قرار عودته للتدريبات الجماعية بعد غياب طويل بناءا على الرؤية الفنية للجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ورفضت إدارة النادي الأهلي منح صالح جمعة وعود بالمشاركة خلال مباريات الفريق الكروي الأول خلال الموسم الجاري في ظل قناعة المدير الفني رينيه فايلر عدم جاهزية اللاعب وابتعاده عن خلال الفترة الماضية عن التدريبات الجماعية مع الفريق منذ مطلع الموسم الجاري.

ويسعى صالح جمعة، لتجهيز نفسه سريعا للعودة لحسابات جهاز الأهلي، من خلال الالتزام التام فى التدريبات الجماعية، وهو ما نتج عنه عقد ديفيد سيزا المدرب العام جلسة مغلقة مع اللاعب صباح أمس الاثنين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أبلغه فيها أنه توسط له لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية بعد ما لاحظه منه من التزام كبير وإصرار قوي على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن صالح جمعة لاعب الفريق، سيشارك في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، مضيفاً أن اللاعب خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم وسيكون متواجدا غدا في التدريبات الجماعية.

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وقال ديفيد سيزا لصالح جمعة: "أنت لاعب موهوب ونرغب في الاستفادة بقدراتك الكبيرة ولكن الالتزام شرط أساسي لعودتك للحسابات الفنية ستشارك في التدريبات الجماعية بداية من اليوم.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن الإبقاء على صالح جمعة واستمراره بالفريق خلال الموسم المقبل سيتم حسمه خلال معسكر الفريق المقبل بنهاية الموسم حتى يكون الحكم نهائي بالبقاء أو الرحيل مع اللاعبين المعارين الذين سيتم استدعائهم خلال الفترة المقبل لنفس الأمر.

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومي منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسري رينيه فايلر ومواصلة التأهيل في صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمر على خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا في استعادة ثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.