شكرا لقرائتكم شوبير: دونجا ينهى اتفاقه مع الزمالك .. والأبيض لم يفاوض أحمد حجازى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز أنهى اتفاقه مع نادي الزمالك على التواجد دخل القلعة البيضاء في الموسم الجديد، وينتظر فقط تقديم مسئولو الأبيض عرضاً رسمياً لناديه لإتمام الصفقة.

وأضاف شوبير عبر برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير" والذي يقدمه عبر إذاعة أون سبورت: عبد الله بكري لاعب بيراميدز اتفق أيضاً مع الزمالك لكنه لم يحسم الأمور وينتظر عرضاً آخر.

وقال شوبير، أن نادي الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني وفريق ويست بروميتش الانجليزي، فلم يدخل أحمد حجازي في أي مفاوضات مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، واتجاه الصفقات في القلعة البيضاء سيكون في نادي بيراميدز.

أضاف شوبير: باستثناء أري بابل الذي تعاقد معه الزمالك مجاناً أغلب صفقات القلعة البيضاء ستكون في بيراميدز خاصة بعدما أنهوا الاتفاق مع دونجا ومازالت المفاوضات مع عبد الله بكري قائمة.

Advertisements

واستطرد شوبير: أحمد الشناوي باقي في بيراميدز حتى وصول عرض احترافي وليس لدى بيراميدز أي أزمة في بيع اللاعب خاصة مع وجود المهدي سليمان وشريف إكرامي في الموسم الجديد، والشناوي من جانبه قبل التحدي مع الثنائي في بيراميدز في حالة عدم وصول عرض.

في سياق متصل، أتم عبد الله بكرى، مدافع بيراميدز، اتفاقه مع مسئولى الزمالك على الانتقال إلى النادى الأبيض، فى الموسم الجديد، خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتعزيز خط دفاع أبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل ويجيد بكرى اللعب فى مركز المساك والظهير الأيمن، ويتبقى الاتفاق الرسمى بين الناديين من أجل الإعلان عن الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من عبد الله بكرى أن عقده فى بيراميدز يقضى بحصوله فى الموسم المقبل على 500 ألف دولار وينتهى تعاقده بنهاية الموسم القادم، إلا إن اللاعب أبدى رغبته بارتداء قميص الزمالك وأتم اتفاقه مع إدارة القلعة البيضاء حول المسألة، موضحًا أن ناديه طلب الحصول على مليون دولار وهو ما يوازى 16 مليون جنيه من أجل الموافقة على انتقاله إلى الزمالك أو الحصول على 10 مليون جنيه بجانب جهود محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض من أجل إتمام الصفقة.

وتابع المصدر ذاته أنه من المنتظر أن تشهد الفترة الجارية مفاوضات بين الزمالك وبيراميدز، من أجل الاتفاق حول تفاصيل الصفقة بصورة نهائية بعد الاتفاق مع اللاعب حول كافة الأمور الخاصة بانتقاله إلى قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، بعدما شهدت الفترة الماضية المفاوضات الخاصة باللاعب والتى تم إتمامها بشكل نهائى حول مختلف تفاصيل تعاقده مع النادى الأبيض.