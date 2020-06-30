شكرا لقرائتكم شوبير: اتجاه فى الكاف لتأجيل أمم أفريقيا.. وبطولة المحليين أقرب للعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الإعلامي أحمد شوبير أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تعاند الكاميرون في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها عملية تنظيم النسخة المقبلة مع انتشار وباء كورونا المستجد، مشيراً إلى أن النية تتجه إلى تأجيل نسخة 2021 بسبب الوباء العالمي.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي "ساعة مع شوبير" والذي يقدمه على إذاعة أون سبورت: أمم أفريقيا تعاند الكاميرون خاصة أنه تم سحب تنظيم النسخة الماضية من الكاميرون لعدم استعدادهم للتنظيم ومنحها إلى مصر، وفي الوقت الحالي تتجه النية بشكل كبير إلى تأجيل النسخة المقبلة والمقرر إقامتها في 2021 في الكاميرون أيضاً بسبب فريوس كورونا.

أضاف شوبير: النية داخل الكاف تتجه لإقامة بطولة أمم أفريقيا للمحليين، ولا توجد مشكلة في إقامتها، وسواء تم لعبها أو إلغائها لن تكون هناك أزمة ولكن الأقرب هو لعب البطولة.

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في سياق متصل، يترقب اليوم الثلاثاء مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مؤتمر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – والذى سيتم من خلاله الإعلان عن موقف "كاف" من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 فى يناير المقبل بالكاميرون وهل سيتم إقامتها فى نفس الموعد أم تأجيلها لموعد آخر بعد توقف المسابقات لمدة تخطت حاجز الـ3 أشهر، أم سيتم تأجيلها لموعد آخر، وهو السيناريو الأقرب بسبب تبقي 4 جولات فى مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بعد إلغاء التوقف الدولي فى شهر مارس ويونيو الماضيين بسبب كورونا.

ويسود اتجاه قوي داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتأجيل بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون لمدة عام لصعوبة إقامتها فى شهر يونيو بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية وأيضًا بطولة أمريكا الجنوبية، ثم يعقبها أوليمبياد طوكيو فى شهر يوليو 2021 ، وبالتالي سيتم ترحيل البطولة لمدة عام لتقام فى 2022 فى شهر يناير بالكاميرون.

وينتظر اتحاد الكرة تحديد كاف مواعيد البطولات الأفريقية الأخري مثل دوري أبطال أفريقيا و الكونفدرالية من أجل تحديد موعد استئناف بطولة الدوري والذى سيكون فى الفترة من 10 إلى 15 أغسطس ، ونفس الأمر للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري و المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب من أجل الإعلان عن مواعيد معسكراتهم بناء على مواعيد الأجندة الدولية التى سيحددها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فى اجتماع اليوم.