أبرزها برشلونة وأتلتيكو مدريد.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، 30 يونيو 2020، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات حول العالم ضمن منافسات الموسم الجاري 2019 - 2020، وذلك بعد عودة بعض المسابقات الأوروبية للاستئناف بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم مواعيدها والقنوات الناقلة لها:
ريال مايوركا - سيلتا فيجو
تقام المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 5.
ليجانيس - إشبيلية
تقام المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 6.
برشلونة - أتلتيكو مدريد
تقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 1 و 3.
الدوري الإنجليزي الممتاز
برايتون - مانشستر يونايتد
تقام المباراة في التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.
تورينو - لاتسيو
تقام المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4.
جنوى - يوفنتوس
تقام المباراة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 4.
يشار إلى أن جميع المباريات تقام بدون حضور الجماهير، خوفاً من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.
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