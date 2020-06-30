نشر المحامي بالنقض والمستقيل من منصب المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، فيديو جديد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وشن عثمان من خلال الفيديو هجوماً جديداً على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي كان ينافق جماعة الإخوان قبل اندلاع ثورة 30 يونيو، وسقوط حكم الإخوان.
وأظهر الفيديو مشاركة عثمان خلال مؤتمرات ومسيرات تمرد لإسقاط حكم الإخوان قائلاً "في ذكرى 30 يونيو هكذا كنا .. وهكذا كان الزلنطحي”، في إشارة إلى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك .
كما أظهر الفيديو لقطات لمرتضى منصور وهو يشارك جماعة الإخوان الإرهابية خلال مؤتمر حاشد، حيث قال فيه: "بجد أنا عاوز أقول حاجة السلفي مسلم، والإخواني مسلم، وإلى بيتقى ربنا مسلم، وعلفكرة الإسلام ليس في الدقون، ولكن الإسلام في القلوب الإسلام معاملة ، أزاي تحافظ عليا زما كان الشيهد حسن البنا بيقول الإخلاص الإيمان العمل، دى كلها مبادىء محترمة، وعاوز أفكر بعد الإخوة الشيهد حسن البنا ياجماعة قال مرة لايوجد مستضعف فى الأرض طول الوقت، ولايوجد قوى فى الأرض طول الوقت."
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عثمان يهاجم مرتضى منصور مجدداً.. نشر فيديو لرئيس الزمالك وهو يمتدح حسن البنا.. ويعلّق: «هكذا كنا وهكذا كان الزلنطحي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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